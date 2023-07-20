خبير بيئي: تبطين الترع مشروع رئيسي للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ

أكد هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، أن المشكلة في مفاوضات قضايا تغير المناخ على مستوى العالم تكمن في المواقف الخاصة بفرق التفاوض.

وقال هشام عيسى في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" قد نرى كلمات لامعة وبراقة من زعماء العالم لحل مشكلات تغير المناخ لكن يكون هناك تباين في أراء فرق التفاوض".

وأضاف هشام عيسى :" التمويل هي المشكلة الأكبر في قضايا تغير المناخ على مستوى العالم ".

وتابع هشام عيسى :" العالم مازال يختلف على قيمة 100 مليار دولار لتمويل صندوق المناخ الأخضر ".

واكمل هشام عيسى :" مصر قاتمت باتخاذ خطاوت في ملف التعامل مع تغيرات المناخ "، مضيفا:" أحد المشروعات الرئيسية للتكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ هو مشورع تبطين الترع الذي يسهم في توفير المياه ".

ولفت هشام عيسى :" وزارة الزراعة عملت على استباط أنواع جديدة من البذور تتحمل ملوحة المياه وقلة المياه".