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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شرق يوجه كافة الإدارات بحل المشكلات المختلفة للمواطنين فورا

استقبال شكاوى المواطنين
استقبال شكاوى المواطنين بحي شرق الإسكندرية

تواجد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية على مدار اليوم وللاسبوع الثالث على التوالي ، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، استمرارا للقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين، والذي يعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع ، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين وكافة الإدارات لتوجيه المشكلات للمختصين فورا وحل المشكلات في الحال.

وأشار رئيس حي شرق للمواطنين أن تواجده طوال اليوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في اليوم المخصص لاستقبال الشكاوى بنفسه ، يهدف لحل مشكلات المواطنين في الحال بمختلف مجالاتها وللحد من البيروقراطية ، مؤكدا على الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الحي.

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وأوضح أن تواجد كافة مسئولي  الإدارات بالمركز  يهدف لاستقبال الشكاوى وحلها بالسرعة المطلوبة ، والذي يأتي في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها . 


 وأكد حبيب أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى ، وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.


 واستقبل رئيس الحي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإحالتها للجهات المعنية المختصة في الحال لإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالى فى كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


 من الجدير بالذكر أن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية حدد الأربعاء من كل اسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع لمطالبهم ، بمكتبه بديوان عام الحي بدءا من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٢ مساءا .

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