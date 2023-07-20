ختام فعاليات المرحلة الثانية من مشروع "فرصتي" بالمنتزه ثان شرقي الإسكندرية

شهدت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، شرقي الإسكندرية، ختام فعاليات المرحلة الثانية من مشروع تنمية المهارات والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة "فرصتي" والذي يهدف إلى تقديم الفرصة لأصحاب الأفكار والمشروعات لتطويرهم وتخطي اي مشاكل متعلقة بإدارة المشروع وتقديم الدعم الفني اللازم للتوسع ، والذي تم بالتنسيق بين وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية والوكالة الألمانية GIZ وشركة SIEC وإدارة مشروعك بالمنتزه ثان.

حيث اشتملت فعاليات التدريب على مدار اسبوع على تقديم جلسات توجيه و إرشاد فردية على يد خبراء في مختلف مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المكثف مع مجموعة من أمهر المدربين في مجال المشروعات الريادية إلى جانب إتاحة فرص التشبيك مع مقدمي الخدمات الفنية والتمويلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "فرصتي" منفذ عن طريق مكون "تدريبات مهارات إدارة المشروعات وريادة الأعمال" وهو برنامج تدريبي أطلقه مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية" التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية و وزارة الاسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني .



جاء ذلك بحضور مدير إدارة مشروعك بالمنتزه ثان ، أ.رنا ذكي مدير المشروعات بشركة سيك ، أ.مصطفى نهاد مسؤول مشروعات بشركة سيك ، أ.أحمد على استشاري ومدرب مالي ، أ. انجي عبدالله منسق محافظة الإسكندرية في مشروع CBUID في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.



واختتمت الفعاليات بكلمة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي والتي أشادت فيها بالجهد المبذول من قبل فريق العمل لإفادة المتدربين والدور الفعال الذي تلعبه تلك التدريبات في الدفع بعجلة التنمية ، كما تطرقت سيادتها إلي الدور الخدمي الذي يلعبه حي ثان المنتزه للمساهمة في توسيع مدارك المواطنين وتحفيزهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لرفع العبء عن كاهلهم والمساهمة في الإرتقاء بمستوى المعيشة.