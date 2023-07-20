قبل ساعات من مونديال السيدات.. ضحيتان بإطلاق نار في نيوزيلندا

أسفر إطلاق نار عن وفاة شخصين في موقع بناء في منطقة الأعمال المركزية في أوكلاند بنيوزيلندا، حسبما ذكرت الشرطة.

يُعتقد أن أربعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا، وأن المسلح سقط أيضاً بعد الحادث الذي وقع في الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش.

ويأتي هذا الهجوم المسلّح في اليوم الذي تنطلق فيه "بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم" التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا من 20 يوليو ولغاية 20 أغسطس.

وعقب الهجوم، سارع المنتخب الأميركي الموجود حالياً في أوكلاند إلى إصدار بيان طمأن فيه إلى أن جميع أفراده بخير وأمان.

من جهته أكّد رئيس الوزراء كريس هيبكنز أن الهجوم لا يشكّل خطراً على الأمن القومي.