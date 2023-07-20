يعد ضعف النظر من المشكلات الخطيرة التى تهدد الإنسان حيث إن هذه الحاسة المهمة يصعب تعويضها.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم طرق علاج ضعف النظر قبل فقدانه نهائيا.

هل يمكن علاج ضعف البصر؟



يمكن علاج بعض اضطرابات النظر ، مثل اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري ، لاستعادة الرؤية أو الحفاظ عليها عندما لا يكون ذلك ممكنًا ، يكون ضعف الرؤية دائمًا ومع ذلك ، يجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية أن الوسائل المساعدة البصرية مفيدة. تشمل مساعدات ضعف النظر الشائعة ما يلي:

نظارات تلسكوبية.

العدسات التي ترشح الضوء.

النظارات المكبرة.

مكبرات اليد.

الدوائر التلفزيونية المغلقة.

مناشير القراءة.



قد يكون بعض المرضى الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي والذين ليس لديهم رؤية مفيدة مؤهلين للحصول على بدلة شبكية يعيد هذا الجهاز الرؤية جزئيًا للمرضى الذين فقدوا بصرهم. في بعض المرضى ، تسمح لهم الرؤية المستعادة بالتنقل بشكل مستقل عبر المداخل والأرصفة وفرز الملابس ذات الألوان الفاتحة والداكنة أو حتى قراءة الأحرف الكبيرة.

تعتبر المعينات غير البصرية المصممة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية مفيدة جدًا أيضًا

تتضمن بعض الأجهزة غير البصرية الشائعة لمن يعانون من ضعف النظر ما يلي:

برنامج قراءة النص.



تحقق من الأدلة.



ساعات وساعات عالية التباين.

الحديث الساعات والساعات.

منشورات مطبوعة كبيرة.

الساعات والهواتف والساعات ذات الأرقام المكبرة.

تعمل المساعدات البصرية على تحسين الرؤية ونوعية الحياة لكثير من الناس. تحدث إلى طبيبك حول مكان شراء المعينات البصرية.

