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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

صدى البلد

كشفت عائشة محمود الممرضة بمستشفى شبرا العام، تفاصيل الاعتداء عليها من أهل مريضة بالمستشفى، وفقأ عينها.

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وقالت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "جاتلي حالة ولادة وولدت طبيعي ومفيش مشكلة، وفوجئت بأحد أقاربها وطلبت مني تسليم الطفل ورفضت تسليمه إلا لو كان قريبه من الدرجة الأولى الأب أو الأم.

تابعت،:"بعد اقتحمت الحضانة لاستلام الطفل بالقوة وتعدت عليّ وجذبتني من شعري، وسحلتني ولما زميلتي دافعت عني ضربتها بحامل المحلول الحديدي وأصيبت بارتجاج في المخ، وبعدها طلعت آلة حادة من صدرها وضربتني في عيني تسببت في عمى جزئي وتراجع في حدة الإبصار".  
 

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مستشفى شبرا العام المستشفى هي وهما الإعلامية أميرة عبيد قناة الحدث اليوم

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