11.551 وظيفة .. فرص عمل مميزة فى وزارة التعليم السعودية

يسعي كثيرون إلي إيجاد فرص عمل جيدة لهم خارج مصر خاصة فى المملكة السعودية العربية وعليه أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445.

فرص عمل وزارة التعليم السعودية

وتتوافر فرص عمل وزارة التعليم السعودية فى عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

موعد التقديم علي فرص عمل التعليم السعودية



ويمكن التقديم علي فرص عمل وزارة التعليم السعودية بداية من الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً حتي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

تخصصات وظائف التعليم السعودية



وتتوافر فرص عمل التعليم السعودي فى مجموعة من التخصصات المستهدفة والتي تشمل

- رياضيات

-كيمياء

- فيزياء

- أحياء

- لغة إنجليزية

- حاسب آلي

- إدارة

كما أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.



وظائف التعليم السعودية بنظام التعاقد



وتتيح التعليم السعودية 11,551 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم للجنسين على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي 1445 .



شروط التقديم علي الوظائف التعليمية

- يشترط أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليميةالحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص

- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم

-معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج

- معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية 40% لدرجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي، و20% لدرجة اختبار الرخصة المهنية العام، و20% للمعدل التراكمي، و20% لأقدمية التخرج.

طريقة التقديم على وظائف التعليم السعودية

- يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)

- التأكد من صحة البيانات

- في حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية

- ضرورة تحديد الرغبة في الدخول للإعلان يتم من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب



أماكن فرص عمل التعليم السعودية



- الوظائف التعليم موزعة على 47 إدارة تعليم مستهدفة

- تتضمن الرياض، الأفلاج، البكيرية، الخرج، الدوادمي، الرس، الزلفي، العُلا، الغاط، ألقريات، القنفذة، القويعية، الليث، المجمعة، المخواة، المذنب، المهد، النماص، بيشة

- كما تشمل عسير، حفر الباطن، رجال ألمع، سراة عبيدة، شرورة، شقراء، صبيا، ظهران الجنوب، عفيف، عنيزة، محايل عسير، وادي الدواسر، ينبع، حوطة بني تميم والحريق، الشرقية.

- كما تتضمن الأحساء، الطائف، جدة، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، تبوك، جازان، حائل، مكة المكرمة، نجران.