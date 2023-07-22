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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفلات موسيقية وورش فنية فى ليالي قصور الثقافة بمطروح

مسرح النادي الاجتماعي
مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

قدم فرع ثقافة مطروح ليلة فنية جديدة، بمسرح النادي الاجتماعي، ضمن الفعاليات الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

 

إقبال جماهيري مكثف 

 

مسرح النادي الاجتماعي بمطروح 

قدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية بقيادة محمد أبو زيد، مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية والتي تغنى بها فنانو الفرقة ومنها: "أنساك، فكروني، الدنيا ريشة في هوا، عيني بترف، إن كنت ليا، كل ده كان ليه، اللي تعبنا سنين، أوقاتي بتحلو، للصبر حدود، ياحليوة يا مسليني، لولا الملامة". 

أثناء حفل فرقة التذوق للموسيقى 

شهد الفعاليات أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح، بحضور جماهيري مكثف من أبناء مطروح.

 

فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

وفي سياق متصل شهد عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح إقبالاً على المشاركة في الفعاليات والورش الفنية والأدبية التي تنظم من خلال المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح، استخدمت من خلالها الورق الملون لتعليم الأطفال المشاركين بالورشة طريقة عمل لوحة جميلة تضم النخيل بشكل بسيط وجميل. ونظم بيت ثقافة براني مسابقة ثقافية في المعلومات العامة عن المجرات والمجموعات الشمسية وشارك في المسابقة عدد من رواد البيت. أما “حدث في مثل هذا اليوم” فكان عنوان محاضرة بقصر ثقافة الطفل ألقتها هالة خليل، وتحدثت بها عن الهجرة النبوية واضطهاد الكفار وظلمهم للمسلمين الذي دفع الرسول والمسلمين إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، 
 

ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة
لوحة الزهور باستخدام الورق الملون 

واستكمالاً لورش التشكيل بالورق الملون، نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة، علمت من خلالها الأطفال طريقة عمل الزهور الملونة الجميلة، واستخدامها وتثبيتها على خلفية من الورق لعمل لوحة جميلة من الزهور مختلفة الألوان.

مطروح قصور الثقافة عمرو البسيوني فرقة التذوق للموسيقي العربية فرع ثقافة مطروح الهجرة النبوية

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