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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

المركز الثقافي بطنطا
المركز الثقافي بطنطا

شهد  المركز الثقافي بطنطا، السبت، حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي في دورتها الأولى، بالتعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية والجودة، بحضور الفائزين وعدد كبير من المبدعين والإعلاميين.

 

فعاليات الحفل 

بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلي وتوثيقي عن جائزة الأديب ماهر نصر، ثم كلمة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمتها عزة عادل مدير المركز الثقافي بطنطا، وأعقبتها كلمة د. مرفت فايد، رئيس مجلس أمناء الجائزة والمؤسسة.

 

جوائز التميز الإبداعي 

فاز بجائزة المركز الأول الشاعر مصعب السيد، مصر، عن ديوانه "التحليق نحو القاع"، وجائزة المركز الأول، مكرر، الشاعر عاطف معوية عبد المالك، المغرب، عن ديوانه "يد طويلة تخلع الكلام"، وجائزة المركز الثاني، الشاعرة دعاء عبد المنعم محمد فراج، مصر، عن ديوانها "الافتراضيون السعداء"، وجائزة المركز الثاني، مكرر، الشاعرة مروة راضي أبو ريدة، فلسطين، عن ديوانها "فراشات الزئبق الوحيدة"، جائزة المركز الثالث الشاعرة أمل رجب محمد أحمد، مصر، عن ديوانها "أين يختبئ النور"، أعقبها تكريم الإعلاميين والصحفيين المشاركين في تغطية الحفل.

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قراءات شعرية

وقدم كل من الشاعرين سامح محجوب، ومحمد سويلم قراءات شعرية افتتاحية من ديوان "لا أشبه نفسى إلا قليلا " للشاعر ماهر نصر.

 

رحلة ماهر نصر الإبداعية 

ثم جاءت الجلسة البحثية الرئيسة تحت عنوان "ماهر نصر.. رحلة إبداعية وإنسانية مفعمة بالعطاء والعذوبة" شارك فيها د. محمد زيدان، د. محمد السيد إسماعيل، عيد عبد الحليم، وأدارها الشاعر هشام محمود.

 

جلسة الدواوين الفائزة

أعقبها جلسة بحثية وحديث حول الدواوين الشعرية الخمسة الفائزة بالجائزة بمشاركة إبراهيم حمزة، د. فاتن شوقي، د. رشا الفوال، سفيان صلاح هلال، أشرف قاسم، وأدار الجلسة الأديب محمد نصر.

 

أمسية شعرية 

واختتم الحفل بأمسية شعرية ختامية أدارها الشاعر محمد جابر المتولي، وشارك بها عدد من الشعراء منهم سامح محجوب ومحمود خيرالله وجمال فتحي. 

 

جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي 

 

حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
المركز الثقافي بطنطا
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي
حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي المؤسسة المصرية للتنمية والجودة جائزة الأديب ماهر نصر الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثقافي طنطا

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