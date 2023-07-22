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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإيسيسكو تشارك في ورشة عمل دولية حول التعليم متعدد اللغات بأبيدجان|صور

ورشة العمل الدولية
ورشة العمل الدولية بالعاصمة أبيدجان

شارك قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في ورشة العمل الدولية بالعاصمة أبيدجان حول التحديات والإجراءات من أجل تعليم ناجع متعدد اللغات، التي نظمها مكتب اليونسكو الدولي للتربية بشراكة مع وزارة التربية ومحو الأمية في جمهورية كوت ديفوار.

ورشة العمل الدولية بالعاصمة أبيدجان 

مثل قطاع التربية بالإيسيسكو في الورشة، عزيز الهاجير، مدير برامج بالقطاع، حيث استعرض جهود الإيسيسكو ورؤيتها في دعم تطوير المناهج متعددة اللغات من منظور دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه المناهج، ومناقشة مشروع الشراكة بين الإيسيسكو ومكتب اليونسكو الدولي للتربية بخصوص تنفيذ مشروع مناهج الماجستير لمؤسسات تدريب المعلمين على هامش الندوة.

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أهداف ورشة العمل الدولية 
 

وتهدف الورشة، التي تنظم في إطار ورش العمل الدولية لبناء المهارات وتبادل الخبرات في مجال تحويل المناهج الدراسية، إلى تقاسم أفضل الممارسات الخاصة بالمناهج متعددة اللغات من أجل تحسين جودة مخرجات التعليم والتعلم، وكذا الفرص والتحديات التي تواجه إدماج التعددية اللغوية بالمناهج الدراسية، وذلك من أجل إعداد دليل لتطوير إطار توجيهي لتحويل المناهج.

 

ورشة العمل الدولية بالعاصمة أبيدجان

وشهدت الورشة مشاركة خبراء دوليين وطنيين ومسؤولي المناهج في كل من بوروندي والكاميرون والكونغو وغينيا وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وتشاد، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني الرائدة في مجال المناهج متعددة اللغات.

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