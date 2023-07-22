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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نهاية حياة الجاهلية.. قصور الثقافة بالدقهلية تحتفل بالهجرة النبوية وعام 1445

احتفال ثقافة الدقهلية
احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد

شهدت مواقع فرع  ثقافة الدقهلية، الخميس، عدة محاضرات ولقاءات ألقت الضوء على الهجرة النبوية وأحداثها ونتائجها وأهم الدروس المستفادة، وجاءت المحاضرات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الهجري الجديد.

 

قصر ثقافة منية النصر

في السياق عقد قصر ثقافة منية النصر محاضرة بالتعاون مع الأوقاف، تحدث بها الشيخ نعيم المتولي، موضحًا أن للهجرة أثر عظيم في تكوين وبناء المجتمع الناشئ من تحولات بارزة من حياة الجاهلية إلى حياة العقيدة وحمل رسالة الإسلام.

 

بيت ثقافة المطرية

ونظم بيت ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "رأس السنة الهجرية"، تحدث بها الشيخ نسيم أبو العيلة، مؤكدًا أن المناسبة ترمز إلى بداية سنة جديدة في التقويم الإسلامي.

 

مكتبة أتميدة

وفي ضوء البرنامج قدمت مكتبة أتميدة ورشة حكي عن رأس السنة الهجرية، تحدث بها الشيخ سيد شتات بإدارة وعظ الدقهلية، عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ومنها حسن التخطيط والصبر واليقين.

 

قصر ثقافة نعمان عاشور

وأعد قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة "الهجرة النبوية الشريفة" تحدث بها الشيخ محمد عبد الله بإدارة الوعظ بالأزهر الشريف عن اسباب الهجرة النبوية الشريفة، وأنها كانت لإنقاذ أتباع الرسول الذين آمنوا بدعوته للمحافظة على أرواحهم من بطش الكفار والتمكن من نشر مبادئ الدعوة الإسلامية.

 

جاءت اللقاءات ضمن برنامج فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وفعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفي سياق خطة قصور الثقافة للاحتفال بهذه المناسبة الشريفة

 

الاحتفال بالعام الهجري الجديد|فرع ثقافة الدقهلية 

احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد 
احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد
احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد
احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد
احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد
احتفال ثقافة الدقهلية بالعام الهجري الجديد
ثقافة الدقهلية الهجرة النبوية وزارة الأوقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة العام الهجري الجديد احتفال ثقافة الدقهلية

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