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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة السلام يحتفل بذكرى ثورة يوليو |صور

احتفال قصر ثقافة
احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو

أقام قصر ثقافة السلام احتفالية فنية، أمس السبت، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك ضمن برنامج الاحتفالات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الذكرى الحادية والسبعين للثورة.

 

فعاليات الاحتفالية

تضمنت الاحتفالية عرضاً لفرقة كورال أنغام السلام، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة، منها: "مصر يا أم  الدنيا يا، سلموا لي على مصر، طوبة فوق طوبة نبني، حلاوة شمسنا، صورة، وأنا على الربابة، علي الضحكاية، يا غالي، يا دنيا سمعاني".

احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو 
احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو

 

أعقبها عرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية، تضمن أغاني: "مصر التي في خاطري، عظيمة يا مصر، وغناء  جماعي تعيشي يا بلدي"، بجانب فقرة التنورة لمحمد أسامة.

احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو
احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو

جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، و إلهام واصف مدير عام ثقافة القاهرة.

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حوار مفتوح عن ثورة 23 يوليو 

 كما عُقد ضمن الاحتفالية حوار مفتوح بعنوان "ثورة يوليو" تناول فيه علي عطية أسباب الثورة وأحداثها وإنجازاتها، بجانب تنفيذ عدد من الورش الفنية، ومنها ورشة للرسم على الوجه للأطفال قدمها محمد كمال وإبراهيم عبد المنعم.

 

احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو
احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو

احتفال قصر ثقافة السلام بذكرى ثورة يوليو

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ثوره 23 يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة كورال أنغام السلام فرقة السلام للموسيقى العربية قصر ثقافة السلام ثقافة القاهرة

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