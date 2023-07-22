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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عبر إنستجرام.. باراك أوباما يعلن قائمة قراءاته الصيفية|تعرف عليها

الرئيس الأمريكي الأسبق
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما

اعتاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، منذ العام 2009، على نشر قائمة سنوية بالكتب التي يعتزم قراءتها أثناء فصل الصيف.

وعلى حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كتب باراك أوباما: هذه بعض الكتب التي أقرأها هذا الصيف، اطلع عليها وأخبرني بما يجب أن أقرأه بعد ذلك.

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قائمة قراءات أوباما صيف 2023

وجاءت القائمة التي تضم 9 كتب على النحو التالي:
كتاب «الفقر في أمريكا»، ويتناول الجذور الاجتماعية للفقر في الولايات المتحدة.
رواية «Small Mercies»، للكاتب دينيس ليهان، وتدور أحداثها في بوسطن بسبعينيات القرن الماضي.
كتاب السيرة الذاتية «ملك: حياة»، للكاتب جوناثان إيج، وهى سيرة ذاتية عن مارتن لوثر كينج، وهو من أكثر الكتب مبيعًا في «نيويورك تايمز»، والتي وصفته الصحيفة بأنه «السيرة الذاتية النهائية» لمارتن لوثر كينج.
رواية «Hello Beautiful»، وهي رواية لآن نابوليتانو، تسرد قصة حياة عائلة إيطالية أمريكية، والرواية أيضًا كانت من اختيارات نادي كتاب أوبرا وينفري.
رواية «All the Sinners Bleed» لشون أندريه كوسبي، وهي عمل إثارة عن قاتل متسلسل تدور أحداثها في الجنوب.
رواية «بيرنام وود»، للمؤلف الحائز على جائزة بوكر، إليانور كاتون.
رواية «ما لم يستطع نابليون فعله»، تأليف دي كيه نورو، و تتناول المساحة المتداخلة بين الهوية الإفريقية والأميركية.
كتاب «الرهان: قصة حطام السفينة، التمرد والقتل»، لديفيد جران.
رواية «الساعة الزرقاء»، لتيفاني كلارك هاريسون. 

 

قائمة قراءات باراك أوباما على موقع إنستجرام 

باراك أوباما رواية الساعة الزرقاء ديفيد جران نادي كتاب أوبرا وينفري مارتن لوثر كينج أمريكا انستجرام

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