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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

فرع ثقافة البحيرة
فرع ثقافة البحيرة

استقبلت قرية البوصيلي التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، أولى الفعاليات بالقوافل الثقافية والمسرح المتنقل، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للقرى الأكثر احتياجاً للخدمات الثقافية والتي تستمر حتى 28 يوليو الحالي، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات الهيئة بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو التي أرست مبادئ العدالة الاجتماعية.

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ورش فنية متنوعة 

ووسط إقبال وتفاعل أطفال وأبناء القرية أقيمت عدة ورش فنية متنوعة بإشراف فناني ثقافة البحيرة منها "ورشة خرز" إيمان طبانة، "وورشة رسم وتلوين" إيمان حيدر وصلاح قاسم، "وورشة فوم جليتر وعمل تيجان للأطفال" إيمان جعفر وهبة سعد القاضي، "وورشة حكي عن التلوث والوقاية" إيمان جعفر، "وورشة تلوين على الوجه: حمدي الرديني وحسن البنا، "وورشة اكتشاف مواهب على المسرح" وائل الشبكي، وتهدف لتعليم الأطفال أساسيات الرسم لتنمية مهاراتهم، وأيضاً قدمت ورش أشغال يدوية لتنمية قدراتهم على الإبداع وكيفية استخدام ورق الكرتون والورق الملون في صنع أشكال فنية متنوعة.

وتضمنت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني عرضاً فنياً لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، وخلاله تغنت الفرقة بمجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية والطربية منها: كوكتيل وطني، أغلى اسم في الوجود، ياحبيبتي يامصر، احلف بسماها، هوى يا هوى، أما براوة، كعب الغزال، على عش الحب، أنا هنا يا ابن الحلال، أي والله، على رمش عيونها، جميل واسمر، وغيرها من الاغاني التي تفاعل معها جمهور غفير من أهالي القرية.

تأتي القافلة في سياق برامج متنوعة يشهدها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش عبر عدة فعاليات مكثفة تقدم بالفروع التابعة وتلقى إقبالا كبيرا وذلك احتفالا بعدة مناسبات دينية ووطنية متزامنة، وكذلك ضمن فعاليات المبادرة الصيفية ثقافتنا في إجازتنا وغيرها من الفعاليات. 

 

القوافل الثقافية والمسرح المتنقل 

 

فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
فعاليات القوافل الثقافية بفرع ثقافة البحيرة
البحيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة ثوره 23 يوليو قرية البوصيلي فرع ثقافة البحيرة فعاليات القوافل الثقافية

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