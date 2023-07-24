حدث ليلا.. حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ الزمالك.. الشحات يضرب لاعب بيراميدز في الملعب.. وهجوم أوكراني على العاصمة الروسية

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك، تاس الروسية تكشف موعد تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة، والشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة بعد التعدي عليه ياليد وتهديده.

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على ما يتردد من أبناء بشأن بيع الدولة المصرية ووزارة النقل في اصول مصر في القطاع الكهربائي، مشيرا إلى أن كل ما يتردد بشأن هذا الأمر عار تماما عن الصحة وغير صحيح على الإطلاق.

كشفت وكالة تاس الروسية عن استعداد مصر وروسيا تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط يوم 6 أكتوبر، تزامنا مع الاحتفالات انتصارات أكتوبر.

وضمن ما حدث ليلا، علق الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك هلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الحال لم يبقي وكله يتغير بطبيعة الحال.

قرر محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، تصعيد شكواه ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب الواقعة التي ارتكبها الشحات ضد الشيبي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالطبع علي رادار الدوري السعودي للانتقال إليه بعد التألق مع النادي الأهلي طوال السنوات الماضية.

وضمن ما حدث ليلا، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسن شحاته أحد أساطير نادي الزمالك، يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك من أزماته الأخيرة.

وضمن ما حدث ليلا ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو.

قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إن 9 أشخاص، من بينهم 4 عسكريين يلقون حتفهم بعد تحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني. حيث قال الناطق باسم الجيش السوداني في بيان، إن طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف، تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، مما أدى إلى وفاة ٩ أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة.

وضمن ما حدث ليلا ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تصويت الكنيست على التعديلات القضائية.