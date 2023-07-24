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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ الزمالك.. الشحات يضرب لاعب بيراميدز في الملعب.. وهجوم أوكراني على العاصمة الروسية

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك،  تاس الروسية تكشف موعد تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة، والشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة بعد التعدي عليه ياليد وتهديده.

 

رد ناري من وزير النقل بشأن بيع أصول الدولة في القطار الكهربائي

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على ما يتردد من أبناء بشأن بيع الدولة المصرية ووزارة النقل في اصول مصر في القطاع الكهربائي، مشيرا إلى أن كل ما يتردد بشأن هذا الأمر عار تماما عن الصحة وغير صحيح على الإطلاق.

 

تاس الروسية تكشف موعد تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة

كشفت وكالة تاس الروسية عن استعداد مصر وروسيا تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط يوم 6 أكتوبر، تزامنا مع الاحتفالات انتصارات أكتوبر.

 

كامل الوزير عن أزمة الزمالك: مفيش حال هيستمر

وضمن ما حدث ليلا، علق الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك هلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الحال لم يبقي وكله يتغير بطبيعة الحال.

 

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

قرر محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، تصعيد شكواه ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب الواقعة التي ارتكبها الشحات ضد الشيبي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

 

إعلامي سعودي يكشف مفاجأة بشأن مصير الشناوي وعرض النصر

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالطبع علي رادار الدوري السعودي للانتقال إليه بعد التألق مع النادي الأهلي طوال السنوات الماضية.

 

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

وضمن ما حدث ليلا، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسن شحاته أحد أساطير نادي الزمالك، يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك من أزماته الأخيرة.

 

شاهد| هجوم أوكراني على العاصمة الروسية والسلطات تتدخل

وضمن ما حدث ليلا ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو.

 

تحطم طائرة في السودان يودي بحياة 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين

قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إن 9 أشخاص، من بينهم 4 عسكريين يلقون حتفهم بعد تحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني. حيث قال الناطق باسم الجيش السوداني في بيان، إن طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف، تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، مما أدى إلى وفاة ٩ أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة.

 

الرئيس الأمريكي يبعث رسالة مهمة لرئيس وزراء إسرائيل

وضمن ما حدث ليلا ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تصويت الكنيست على التعديلات القضائية.

حدث ليلا وزير النقل القطار الكهربائي محطة الضبعة الشناوي إنقاذ نادي الزمالك حسن شحاته هجوم اوكراني

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