للسيدات والفتيات.. أطعمة لها مفعول السحر في علاج تساقط الشعر

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر دون سبب واضح مرضي أو غير مرضي، فقد يكون السبب هو أنك تعانين من نقص في بعض العناصر الغذائية في جسمك، ومما لاشك فيه أن نقص العناصر الغذائية يؤثر علي الجسم كله وخاصة الشعر والبشرة ، لذلك نقدم في هذا التقرير بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل ضروري من خلال تناول بعض الأطعمة و يمكن أن تساعد في حل مشكلة تساقط الشعر بحسب موقع verywellfit.

أطعمة تساعد في علاج تساقط الشعر :

السبانخ :

يوفر تناول السبانخ العديد من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك، الحديد، فيتامين سي، فيتامين أ، وجميعها يعزز نمو الشعر، حيث يساعد فيتامين أ في إنتاج مادة دهنية تعمل على ترطيب فروة الرأس، بالتالي الحفاظ على صحة الشعر.

الخضروات الورقية:

تشمل هذه الفئة من الخضار: الجرجير والسلق والقرنبيط، يمكن أن تساعد الخضروات الورقية في منع تساقط الشعر لأنها تحتوي على فيتامين د والحديد وشكل من فيتامين ب يسمى حمض الفوليك.

الأسماك الدهنية:

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون، الرنجة، الماكريل، مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، التي تقلل من تساقط الشعر وتزيد من كثافة الشعر، فضلًا عن احتواء الأسماك الدهنية على عناصر غذائية أخرى تساعد في إعادة نمو الشعر المتساقط.

البيض:

تناول البيض كمصدر للبروتين يعزّز نمو الشّعر. ونظرًا إلى أنّ البيوتين مطلوب لإنتاج الكيراتين، وهو بروتين للشّعر، كثيرًا ما يتمّ تسويق مكملات البيوتين لنموّ الشّعر. كما يحتوي البيض أيضًا على الزّنك والسّيلينيوم والعناصر الغذائيّة المفيدة للشّعر. نتيجة لذلك، فإنّ البيض يعتبر من بين أفضل الأطعمة الّتي يمكن تناولها للحصول على شعر صحّيّ

الفلفل الحلو:

يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من الفيتامين A الّذي قد يعزّز نموّ الشّعر عن طريق زيادة إنتاج الدّهون، ممّا يساعد على الحفاظ على شعر صحّيّ يحتوي الفلفل الحلو على الكثير من الفيتامين C، ممّا قد يساعد على نموّ الشّعر ،إذ يعزّز الفيتامين C إنتاج الكولاجين الّذي يساعد على تقوية جذوع الشّعر. كما أنّه يعتبر أحد مضادات الأكسدة القويّة الّتي يمكن لها أن تحمي الشّعر من الإجهاد التّأكسديّ الّذي يطغى على نظام الدّفاع في الجسم. وقد تمّ التّوصّل إلى أنّ نقص الفيتامين C يسبّب تساقط الشّعر.