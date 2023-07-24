أستاذ دراسات بيئية: 40% من المحاصيل الزراعية تتأثر بالتغيرات المناخية

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن شهر يوليو الأشد حرارة على مستوى العالم، وليس على مصر فقط، مؤكدًا أن درجة حرارة البحار والمحيطات، ستصل إلى 8.8 درجة، مشيرا إلى تأثر 40% من المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية.

وأضاف سمعان خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، يؤثر على التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر على الاقتصاد الأزرق، الذي بدأ العالم كله يتجه له الآن، بالإضافة إلى تأثر الحياة البحرية، وما فيها من موارد لإعاشة الإنسان.

ولفت إلى أن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الأمطار الغزيرة، التي لا تؤدي لنمو المحاصيل في وقتها، مشيرًا إلى أن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.