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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري فواز: "المهندس حسن" في مسلسل وبينا معاد يشبه شخصيتي الحقيقية

صدى البلد

قال الفنان صبري فواز، إنّ أكثر دور جسده في أعماله الفنية وشعر بأنه قريب من شخصيته هو "المهندس حسن" في مسلسل "وبينا ميعاد"، موضحًا: أن "هذا الدور يشبهني كثيرا جدا، وأنا أتعامل مع أبنائي بالطريقة ذاتها".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "مسلسل وبينا ميعاد كان خارج سباق دراما رمضان، لكنه أحدث حالة رائعة للغاية، وأحد المعجبين قابلني وقال لي أنت تربي أبناءنا معنا، وقال لي معجب آخر إنه اعتذر لأبنائه بسببي".

وتابع الفنان: "شباب كثر جدا جذبهم المسلسل رغم أنهم لا يتابعون الأعمال الفنية العربية، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لي، وقال لي بعض الآباء إن أبناءهم عرفوهم بهذا المسلسل، وهذا شيء يسعدني كثيرا، أنا سعيد لأن المسلسل وصل إلى هذا الجيل، فقد وجد ملامحه ولغته المعبرة عنه".

60 دقيقة الإعلامي أحمد الطاهري الفنان صبري فواز الكاتب الصحفي إكسترا نيوز أحمد الطاهري

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