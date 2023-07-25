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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني بزورقين مسيرين.. روسيا تعلق الملاحة في خليج سيفاستوبول

السلطات الروسية تعلق
السلطات الروسية تعلق الملاحة في خليج سيفاستوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الدورية الروسية "سيرجي كوتوف" صدت هجوما أوكرانيا  بزورقين مسيرين، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات لطاقم السفينة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه: "في الليلة الماضية، باستخدام قاربين غير طيبين، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة سفينة الدورية "سيرجي كوتوف" لأسطول البحر الأسود الروسي الذي يسيطر على حركة السفن في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود (370 كيلومترًا (230 ميلًا) جنوب غرب سيفاستوبول".

وأضافت أنه لم يصب أي عضو في سفينة الدورية الروسية بجروح خلال الهجوم.

وأكدت الوزارة الروسية أن السفينة واصلت أداء مهامها بعد صد الهجوم.

وأعلنت السلطات الروسية تعليق حركة الملاحة في خليج سيفاستوبول.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن تكتيك جديد ستستخدمه كييف من أجل حرمان موسكو من  فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام؛ مهددا باستمرار ضرب جسر القرم، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال ريزنيكوف، في حديث له مع شبكة "سي إن إن CNN" الأمريكية: "إنه تكتيك عادي لتدمير الخطوط اللوجستية لعدوك من أجل حرمانه من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام وما إلى ذلك. لهذا السبب سنستخدم هذا التكتيك".

كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وصف، خلال منتدى أمن معهد آسبن، جسر القرم بأنه هدف "يجب تحييده".

جدير بالذكر أن جسر القرم هو جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

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