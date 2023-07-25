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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد عطل مفاجئ.. عودة تطبيقات واتساب و فيسبوك وانستجرام للعمل مرة أخرى

Whatsapp
Whatsapp

 

بعد عطل فني لعدة دقائق معدودة عادت تطبيقات واتس آب نسخة الويب و فيسبوك وانستجرام إلى العمل بشكل طبيعي من جديد، وقد حدث الخلل في مصر في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

خلال فترة العطل البسيطة شهد تطبيقي المراسلة فيسبوك وانستجرام و واتس آب عطلا فنيا مفاجئا، منع المستخدمين من استعمال التطبيق على أجهزة الكمبيوتر Whatsapp Web.

Whatsapp 

 

الجدير بالذكر أن  شركة ميتا  Meta  الأمريكية المالكة لتطبيق "واتس آب" Whatsapp رسمياً عن خاصية قنوات واتساب  Channels  في مصر، وهي الخاصية الشبيهة بالميزة الموجودة في تليجرام منذ فترة طويلة.

تهدف الخدمة الجديدة إلى جذب أكبر قدر من الجمهور لتطبيق الدردشة الأشهر في العالم، وتوسيع نطاق استخدامه ليكون أكثر من مجرد تطبيق للمحادثات الشخصية بين المعارف والأقارب ودائرة العلاقات القريبة بل أن تكون منصة تقدم محتويات وبيانات لقطاع واسع من الجمهور عبر القنوات.

يمكنك متابعة قناة صدى البلد على واتساب من خلال هذا الرابط.

خاصية القنوات الجديدة في واتساب بمصر، هي طريقة موثوقة، لتلقي كل ما هو جديد من المصادر التي تهمك، سواء شخصيات عامة في مختلف القطاعات أو من خلال الاشتراك في القنوات التابعة لقنوات فضائية مثلا أو قنوات صحف وبالتالي سيظهر لك كل جديد من هذه القنوات.

ولن يسمح للمشتركين في القنوات إرسال أي صور أو تعليقات بل ستكون الرسائل من اتجاه واحد فقط، وهو استقبال كل ما هو جديد من هذه القنوات.

على طريقة تليجرام.."واتس آب" يطلق رسمياً ميزة القنوات في مصر

شبيه واتس آب الجديد .. اعرف قائمة المزايا الجديدة لـ Google Chat

وعلى صعيد أمن وخصوصية البيانات وسريتها، لن يتمكن المشتركون في هذه القنوات من رؤية أرقام الهواتف المرتبطة بهذه القنوات كما أن قائمة القنوات التي يشتركون بها لن يطلع عليها أحد بل ستكون خاصة بالمستخدم فقط وتبقى سرية، وستزول المحتويات المنشورة عبر القنوات في خلال ثلاثين يوما.

وأوضحت شركة "ميتا" وإدارة "واتس آب" أن هذه القنوات "معدّة لأن تصبح خاصية نشر للرسائل العامة مع مراعاة أن تكون آمنة تماما، مع مواصلة الحفاظ على بيانات كل من ملاك القنوات والمشتركين فيها".

 

واتس اب فيسبوك WhatsApp

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