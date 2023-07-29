غرفة العمليات تتابع امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية| تفاصيل

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل مستمر مع الغرف الفرعية بإدارات مطروح والضبعة والحمام لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول لامتحانات الدور الثانى للشهادات الدبلومات الفنية.

وأضاف أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من سير الامتحانات فى يومها الأول.

وأشار على متابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت انطلاق مارثون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الفنية بتخصصاتها المختلفة؛ حيث يؤدى 1854 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة الامتحانات من خلال 5 لجنة امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين .

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية قد استعدت لانطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الثانوية الفنية اليوم السبت، بعدد ٥٦٤ طالب بالتعليم الفنى التجاري ،و٤٣١ بالتعليم الفنى الزراعي ،٨٤٩ بالتعليم الفني الصناعي، ١٠ بالتعليم الفني الفندقي، وذلك على مستوى المحافظة من خلال اللجان الآتية.



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أضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم التنبيه علي رؤساء اللجان بوجوب العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين ونشر مناخ الهدوء والطمأنينة والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية الي بر الأمان.