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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. بالدرجات الحدود الدنيا لكليات الطب 2022

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الاولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الايام المقبلة. 

تنسيق الجامعات 2023

 

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفض.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 

ومن المقرر انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023  ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب و اعلان بدء تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة .

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

أوائل الثانوية العامة

 

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للجامعات لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)  ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب
 

وتشير المؤشرات الأولية لكليات القمة لطلاب علمي علوم، في تنسيق الجامعات 2023 قبل نتيجة الثانوية العامة، بان الحد الأدني للقبول سيكون علي النحو الأتي:

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

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