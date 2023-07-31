عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. اِعرف تنسيق الجامعات لكليات الطب والهندسة

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

 

متوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفض.

 

 

txt

رابط وموعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

txt

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

txt

تعليمات لطلاب الثانوية العامة من التعليم العالي قبل كتابة رغبات تنسيق الجامعات2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 

ومن المقرر انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023  ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب و اعلان بدء تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة .

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

أوائل الثانوية العامة

 

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الاعلى للجامعات لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)  ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

موقع تنسيق الجامعات 2023

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد ، وذلك بالتزامن مع مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في العاصمة الادارية الجديدة.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد خلال دقائق من خلال الرابط التالي : https://natega.elbalad.news/ 

 

 

 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب
 

وتشير المؤشرات الأولية لكليات القمة لطلاب علمي علوم، في تنسيق الجامعات 2023 قبل نتيجة الثانوية العامة، بان الحد الأدني للقبول سيكون علي النحو الأتي:

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

 

تنسيق كلية الهندسة

وجاءت الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023..  كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023..  كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023..  كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023..  كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023..  كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنيا 345.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسيوط 344.0 درجة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عبر صفحته الرسمية بـ فيس بوك.

وقال الوزير عبر صفحته بـ فيس بوك: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وتابع: رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

نتيجة الثانوية العامة تنسيق المرحلة الاولى تنسيق المرحلة الاولي 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

وزير التعليم : أعدنا تصحيح بعض أوراق الثانوية العامة تأكيدا لنزاهة النتيجة

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

وزير التعليم : ماحدش جاب 100% لان امتحانات الثانوية العامة كانت "حقيقية"

موضوعات متعلقة

رابط وموعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

تعليمات لطلاب الثانوية العامة من التعليم العالي قبل كتابة رغبات تنسيق الجامعات2023

توجيهات عاجلة من وزير التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

التعليم العالي:  127 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023 رياضة .. بالدرجات الحدود الدنيا لكليات الهندسة 2022

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد إنطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. بالدرجات الحدود الدنيا لكليات الطب 2022

ترشيحاتنا

الرابع على الثانوية العامة: عالجت أخطائي خلال الدراسة أولا بأول

ننشر جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط

السفير الإيراني لدى السعودية: العمل مع المملكة سيعود بالنفع على المنطقة ومحيطها

الحر راجع.. ظهور صادم لبقع شمسية بمقدار الضعف

تنسيق الجامعات 2023 .. الحدود الدنيا لكليات 2022 بالدرجات لطلاب علمي علوم

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقرمشات البصل الأخضر| بأسهل الخطوات

المفاجآت تتوالى .. خبر سعيد للأهلاوية بشأن غرامة 2 أغسطس على كهربا

فى أحضان صديقها .. إطلالة صادمة لـ ابنة عمرو دياب

فوائد البلح... ماذا يحدث للجسم عند تناوله| مفاجأة

فيديو

أنا المظلوم ومضحوك علي .. والد الشيف بوراك يسخر من ابنه

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ