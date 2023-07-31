اختطاف امرأة في ولاية أمريكية وصديقتها تسجل الحادث فيديو.. تفاصيل

قامت امرأة بتسجيل فيديو للحظة اختطاف صديقتها من قبل أربعة رجال في موقف سيارات بمركز تسوق في ولاية كولورادو الأمريكية ليلًا.

وأظهرت اللقطات المروعة أن المرأة يتم سحبها وإجبارها على ركوب سيارة مرسيدس.

وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، يُظهر فيديو أربعة من الرجال مستقلين سيارة مرسيدس بنز سيدان سوداء يصلون إلى موقف سيارات خاص بمركز تسوق في ولاية كولورادو الأمريكية ليلًا وينتظرون بجوار سيارة نيسان فضية.

صفع الوجه والخطف

ثم اقترب أحدهم من امرأتين وأمسك بإحداهن من ذراعها وسحبها في اتجاه السيارة النيسان، ثم أخذها إلى السيارة المرسيدس وأجبرها على الجلوس بمقعدها الخلفي.

قامت المرأة الأخرى بتسجيل مقطع فيديو على هاتفها المحمول للحظة خطف صديقتها التي تم صفعها على وجهها لإجبارها على الذهاب نحو السيارة النيسان.

وقال أحد الشهود أنه سمع المرأة وهي تطلب المساعدة من شخص مجهول لأن أحد الخاطفين كان يتعدى عليها.

وأكد مسؤولو شرطة أورورا، أن الحادث يخضع للتحقيق باعتباره خطفًا واعتداءً رغم أنهم لم يتلقوا أي بلاغ عن أشخاص مفقودين ولم ترد أي تقارير أخرى عن وجود نشاط إجرامي بالمنطقة.