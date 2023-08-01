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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. 32 مرشحا لانتخابات الموسيقيين.. ورحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..  

 

32 مرشحا.. انتخابات الموسيقيين اليوم على عضوية مجلس النقابة| اعرف القائمة الكاملة

 

تجرى انتخابات نقابة الموسيقيين على عضوية مجلس النقابة، صباح اليوم الثلاثاء  وذلك بعد فوز النقيب مصطفى كامل بالتزكية لفترة جديدة تمتد حتي عام 2027.

وتقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة 32 مرشحا؛ لاختيار 12 عضوا “أصحاب أعلى الأصوات”، ومن المفترض أن تبدأ العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
 

حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. الجمعة المقبل

 

يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة القادمة الموافق 4 من شهر أغسطس الجاري.

وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، فيما طرحت التذاكر بأكثر من فئة.

 

الإثنين القادم.. أبطال البطة الصفرا يحتلفون بالعرض الأول للفيلم

 

يحتفل صناع فيلم البطة الصفرا يوم الإثنين القادم بالعرض الأول للفيلم، استعداد لعرضه فى السينمات يوم 9 من شهر أغسطس الجاري.

ومن المفترض أن يحضر العرض الخاص جميع فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وصلاح عبدالله والمخرج عصام نصار بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.
 

 

آخرهم نجل حسن يوسف وشمس البارودي.. وفاة أبناء الفنانين حسرة توجع القلب

 

يعيش حاليا كلا من الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة نفسية سيئة بعد فقدانهما ابنهما عبدالله غرقا أثناء قضائهم إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي.

وتكررت هذه الحالة ومرارة الفقد، مع أكثر من فنان الذين مروا بنفس الظروف بعد فقدانهم أولادهم في ظروف مختلفة، وكان من بينهم الفنانين “أوس أوس، جورج وسوف، هاني شاكر” الذي عاش كل منهم نفس اللحظات الأليمة؛ بعد فقدانهم ابنا من أبنائهم.
 

70 ألف متفرج أونلاين.. أكبر حضور جماهيري من أنحاء العالم لحفل كايروكي

 

 أحيا فريق" كايروكي" حفل من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال " اللايڤ" و"الأونلاين" حيث شهد الحفل خدمة الأونلاين والتى أتاحت الفرصة لكثير ممن لا يستطيعون الحضور مشاهدته على هواتفهم المحمولة.

 

بعد وفاة والده بأسبوع.. رحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

 

أكدت عدد من التقارير الأجنبية وعلى رأسها صحيفة TMZ وفاة الممثل الأمريكي  angus cloud عن عمر 25 عاما.

وجاءت وفاة angus cloud حزنا على وفاة والده والذي وافته المنية منذ أسبوع واحد فقط، وتصدرت أخباره عناوين الصحف الأجنبية والعربية.
 

انتخابات نقابة الموسيقين مصطفى كامل حسن شاكوش قسم الفن اخبار الفن حسن يوسف

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