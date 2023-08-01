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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات مهمة من وزير الدفاع الروسي بشأن الجيش الجزائري

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للمساعدة في زيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية بين شويجو، والفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي وصل أمس الاثنين إلى موسكو، بدعوة من وزير الدفاع الروسي. 

وقال شويجو إن "وزارة الدفاع الروسية من جهتها مستعدة للمساعدة في زيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية"، مشيرا إلى التطور الديناميكي والإيجابي للعلاقات بين روسيا والجزائر، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، عزم البلدين على انتهاج سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية، على الرغم من ضغوط الدول الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أمس الاينين، إن هذه الزيارة، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الجزائري والقوات المسلحة الروسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. 

وزير الدفاع الروسي الجيش الجزائري سيرجي شويجو الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الجزائري

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