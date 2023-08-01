تاج الدين: نتعاون مع أكبر مؤسسات الأورام العالمية ونستهدف جذب مرضى أجانب

الرئيس السيسي حريص على تطوير الرعاية الصحية في كافة المحافظات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطوير الرعاية الصحية في كافة المحافظات وتقديمها بجودة عالية ومعاير وخبرة كبيرة، وهناك مدينة طبية في معهد ناصر وعين شمس.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة حريصة على توفير كل وسائل التدخلات الطبية بمستوى رفيع، وهناك تطورات مستمرة في قطاع الطب، وكل يوم فيه جديد، ومصر بلد كبيرة، وتضم محافظات عديدة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على تطوير الرعاية الصحية والبنية التحتية، مضيفًا: "يوجد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لديها الخبرات العالية والتعاون مع المؤسسات المصرية لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.. وهناك تعاون مع أكبر مؤسسات الأورام العالمية، ونستهدف جذب مرضى من بلاد أخرى إلى مصر".

منظومة التأمين الصحي الشامل



وقال محمد عوض تاج، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية كاملة من قبل رئيس الجمهورية، وهناك متابعة لكل محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة، مضيفًا: "المشروع ماشي بخطوات جيدة وناجحة".

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