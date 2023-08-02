أخبار التوك شو|الأرصاد تحذر.. انخفاض بالذهب.. موعد امتحانات الدور الثاني.. فيروس ينقله القراد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً، ليصبح الطقس معتدلا رطبا ليلاً على جميع الأنحاء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على الأنشطة اليومية في بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد "المناطق الحدودية".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن نسب الرطوبة فى الجو تتجاوز 90% على المناطق الساحلية، و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، موضحة أن هذا يؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن القيم الطبيعية فى الجو.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أنه من الوارد تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، موضحة أن البلاد ما زالت فى ذورة فصل الصيف، وأغسطس من الأشهر التي يحدث بها ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، خاصة مع زيادة نسب الرطوبة، ولكن ليست بنفس الاستمرارية التي رأيناها فى شهر يوليو.

وأكدت الإعلامية هند النعساني، أن هناك استقرارًا في أسعار الذهب ويميل لوجود اخنفاضًا نوعًا، وهي فرصة لمن يريد الزواج للنزول واستغلال الفرصة في هذا التوقيت وشراء “الشبكة”.

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو 33.96 جنيه للبيع، 33.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 39.59 جنيه للبيع، و39.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 100.62 جنيه للبيع، و100.28 جنيه للشراء.

وحول علاقة أسرة الفنان الراحل بالفنان الكبير عادل إمام، قالت هند سعيد صالح: "هناك صلة ود قبل وفاة والدي وبعد وفاته بسبب ودون سبب، وإن لم تكن هناك صلة فأنا صديقة لزوجة رامي منذ أن كنا في الحضانة، وكان والدي وعادل إمام أكثر من أصدقاء، وهناك ود أسري، والعلاقة بيننا قائمة ومستمرة، وأولادي وأحفاد عادل إمام في المدرسة يتعلمان ذاتها".

قال الدكتور جرجس الجاولي، نحات تمثال السيدة العذراء بدير درنكة، إن الدير يعتبر من أكبر الأديرة التي يزورها حوالي 4 ملايين زائر خلال العام، مشيرا إلى أن الدير يعتبر مهما جدا وهو آخر محطة فى مسار العائلة المقدسة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وذلك بداية من السبت 19 أغسطس وتنتهي الثلاثاء 29 أغسطس.

ونوه إلى أن هذا العام ارتفعت نسبة النجاح بنسبة 5% و انخفضت مستويات النجاح بنسبة 2%، موضحا أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات سينخفض عن العام الماضي.

قال الدكتور أحمد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة بـ موسكو، إن فيروس "ألونجشان" أُكتشف بعام 2017 بأوروبا، وسبب انتشاره هو القراد، وتعتبر أوروبا أكثر الدول انتشارا، خاصة في وقت تحسن الأجواء.

وأوضح أحمد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حشرة القراد تكون موجودة دائما بالغابات الكثيفة وتتغذى على دماء الحيوانات والإنسان، موضحا أن فيروس "ألونجشان" هو مجموعة من الفيروسات و ينتمي لعائلة كبيرة من الفيروسات.

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المبادرات الأخيرة الخاصة بالتخفيضات الضريبية، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية المتعددة، والتي كان أحد أهم أسبابها الدخول في صراع اقتصادي مع روسيا، وحالة اللا يقين التي تسود العالم، هي أمور اضطرت الولاية المتحدة للتخفيض الائتماني طويل الأمد.

أكدت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، أن مرض الخرف لا يُشخص وحده، موضحة أن الخرف قد يكون نتيجة للاكتئاب.

وجه الرئيس السيسي بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية الدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار و المزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة، وذلك في اجتماعه مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، حسب ما رصدت فضائية “إكسترا نيوز”.

هجم لصوص متجر “بياجيه”، الماركة العالمية الفاخرة للساعات السويسرية في عز النهار، وخلال دقائق نهبوا مجوهرات بالملايين وهربوا.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”.