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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثة مواسم.. المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي

الشامى ينضم للمصري
الشامى ينضم للمصري لمدة ٣ مواسم

 أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الاسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

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وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري  أن تلك الصفقة تعد أولى صفقات المصري استعدادًا للموسم الجديد . 

وأضاف نائب رئيس المصري، أن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق انبي ، كان قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادما من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر ، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الاسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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