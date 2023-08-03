حدث ليلا| العاصفة تقترب ومفاجأة أسعار الذهب والدولار وأزمة عادل إمام وميرفت أمين

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد، والأوائل يتحدثون لـ صدى البلد.

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة طقس اليوم الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 3-8-2023

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لـ قراءه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

حالة كبيرة من الجدل أثارتها ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- بعد إعلان خطبتها رسميا، على الفنان الشاب أحمد خالد، بعد فترة من ابتعادها عن الزواج.

ورغم أن أحمد خالد لا يزال في بداية مشواره الفني، إلا أنه يثير الجدل بحسابه على تطبيق انستجرام، بسبب ظهوره مرات متكررة بسيارات فارهة ماركات عالمية، يتعدى سعرها ملايين الدولارات.

بعد تصاعد أزمته مع محمد الشيبي.. شاهد|أول رد فعل من حسين الشحات

تجاهل لاعب النادي الأهلي حسين الشحات أزمته مع محمد الشيبي بصورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

و نشر صورة له من تدريبات الأهلي و علق : بالقلوب و كلمة mood.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى رسمية ضد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق، إلى وزارة الشباب والرياضة.

عشاق سامسونج على موعد مع بديل Galaxy S23 وأرخص هاتف رائد .. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتفها المميز Galaxy S23 FE خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما أكد مسئولون من الشركة أن الهاتف قادم بالفعل، وربما سيتم إطلاقه في الربع الثالث من العام الحالي.

ويعد هاتف Galaxy S23 FE هو أرخص هاتف رائد من شركة سامسونج والبديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 وينتظره الملايين من جمهور وعشاق سامسونج، خاصة بعدما توقفت الشركة العام الماضي عند إصدار البديل الأرخص لهاتف Galaxy S22.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-8-2023

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 3-8-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".



أسعار الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,145 جنيه للبيع و 2,155 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,451 جنيه للبيع و 2,463 جنيه للشراء.

بعد أزمة قطع الكهرباء.. البابا تواضروس: الاحتمال أحد صور التقوى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية - خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم من كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة - التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة قرب بدء صوم السيدة العذراء مريم، الذي يبدأ في السابع من أغسطس الجارى ويستمر لمدة 15 يوما، لافتا إلى أن صوم العذراء من الأصوام المحببة لدى جموع الأقباط.

سبب غريب وراء أزمة عادل إمام وميرفت أمين.. تعرف عليه

رفضت الفنانة ميرفت أمين، الظهور مع عادل إمام في مشهد جريء خلال أحداث فيلم «خلي بالك من جيرانك»، من بطولة عادل إمام، جعل القائمين على العمل يقررون استبعادها من المشاركة فيه، والبحث عن فنانة بديله.



أزمة ميرفت أمين وعادل إمام



وكانت الفنانة ميرفت أمين هي المرشحة الأولى لخوض البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم «خلي بالك من جيرانك»، لكنّ خلافًا في وجهات النظر بينها وبين «الزعيم» حول أحد المشاهد أنهى تلك المشاركة، وهو ما كشفته الفنانة لبلبة، خلال مشاركتها في إحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدروتها الماضية.