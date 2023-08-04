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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه.. ودويتو بين محمد منير وميريام فارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية: 

 

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للهضبة عمرو دياب داخل إحدى السهرات الليلية ويقوم بخطف هاتف أحد الشباب الذى كان يقوم بتصويره.

وظهر الهضبة عمرو دياب فى الفيديو وهو يسرع إلى الشاب وقام بالاستحواذ على هاتفه المحمول لمسح الصور التى قام الشاب بتصويرها وهو ما أغضب الكثيرين من جمهوره بسبب هذا التصرف.

 

 

خالد سليم يعود بأغنية في طريق الهوى إلى الزمن الجميل

 صدرت أحدث الأغنيات المنفردة للنجم المصري خالد سليم بعنوان "في طريق الهوى" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 

بقالب غنائي طربي - رومنسي جاءت أغنية "في طريق الهوى"، حيث عاد خالد سليم بأغنيته الجديدة إلى الزمن الفني الجميل من حيث الجُمل اللحنية والأداء الطربي الذي قدمه بإحساس.

 

وصول أحمد سعد إلى السعودية لإحياء حفل موسم الجيمرز

وصل منذ قليل المطرب أحمد سعد إلى الرياض استعداد لإحياء حفلته المنتظرة مساء غد الجمعة ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية ياليالي التى طرحها مؤخرا بمشاركة المطربة روبي.
 

هلا بيك يا مدلع.. أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة

 

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان هلا بيك يا مدلع،  من إنتاج شركة مزيكا، وذلك خلال أيام قليلة من الآن.

سعد بدأ الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى لها وعلق عليها قائلا: أنا أكتر واحد مستني أغنية هلا بيك يا مدلع عارفين ليه؟ قريبا.
 

بعد لمون نعناع.. محمد حماقي يطرح أغنيته الثانية في هذا الصيف| فيديو

 

طرح المطرب محمد حماقي منذ قليل أغنيته الجديدة حبيت المقابلة، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثانية لمحمد حماقي هذا الصيف بعد أغنيته الأولى لمون نعناع والتى طرحها الأسبوع الماضي وحقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.
 

إيه اللي انت لابسه ده.. شادي شامل يصدم الجمهور بإطلالة غريبة

يحرص دائما الفنان شادي شامل على التواصل مع جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وذلك من خلال طرح العديد من الصور والفيديوهات التى يلتقطها بشكل يومي.
 

وصدم شادي شامل جمهوره بإطلاله غريبة، وذلك أثناء تواجده فى الكويت لقضاء إجازة قصيرة هناك، حيث ظهر وهو يرتدي قميص كت وشنطة حريمي، وهو ما جعل عدد كبير من رواد صفحته يعلقون بالسلب على هذه الإطلالة  فيما قام عدد أخر بالدفاع عنه.
 

استقبلوها بالورود .. أنغام تصل جدة وتستعد لإحياء حفلها الليلة

 

وصلت المطربة أنغام إلى جدة فجر اليوم استعداد لإحيائها حفلها المنتظر على مسرح بنش مارك تحت عنوان صوت مصر.

وحرصت أنغام صباح اليوم على عمل بروفات مع فرقتها الموسيقية وذلك من أجل الاطمئنان على كافة لتفاصيل الخاصة بالفرقة قبل انطلاق الحفل فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس.

 

ديو بين محمد منير وميريام فارس| تفاصيل

كشف المؤلف محمد رحيم عن ديو يجمع بين المطرب محمد منير ومريام فارس.

 

وكتب: "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنيه #الساحل_الشمالي هي النجمه ميريام فارس ونازله ان شاء الله في خلال ايام قليلة جدا  دعواتكو ابقى ان شاء الله.

محمد حماقي أنغام أحمد سعد الهضبة عمرو دياب قسم الفن اخبار الفن

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