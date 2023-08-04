سينما الشاطئ في غزة متنفس للقطاع بعد انقطاع سنوات.. شاهد

عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن سينما شاطئ غزة ، والتي تعد المتنفس الوحيد لأهالي القطاع .

وبعد حرمان لسنوات طويلة ، تم اختتام مبادرة "سينما البحر" قبل أيام عرض خلالها 15 فيلما معظمها شارك فلسطينيون في إنتاجها أو التمثيل فيها أو تتناول قضايا تهمّ الفلسطينيين، في فعالية نظمها مقهى واقع في غرب مدينة غزة بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، بحسب علي مهنا وهو مؤسس الاستراحة ومخرج مسرحي.

ويعود تاريخ السينما في قطاع غزة إلى أربعينات القرن الماضي عندما أنشئت سينما "السامر" التي تم تحويل مبناها إلى وكالة لبيع السيارات.