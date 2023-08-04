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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجانا.. صحة البحيرة: لدينا 5 وحدات طبية لإذابة الجلطات الدماغية.. فيديو

قال الدكتور هاني جميعة ، وكيل وزارة  الصحة بالبحيرة ، تعليقا على حصاد مستشفيات البحيرة 4 جوائز عالمية ، إن مستشفيات محافظة البحيرة تساهم في تقديم خدمة طبية طارئة للمرضى ، متابعا :" محافظة البحيرة هي اكبر محافظات الجمهورية التي بها عدد من اجهزة اذابة الجلطة الدماغية وعددهم ٥ وحدات طبية ".

وأضاف الدكتور هاني جميعة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن المحافظة قبل عام لم تكن تمتلك هذه الوحدات ، مشيرا إلى أن الجلطات الدماغية من الأمراض التي لها علاج متوافر في شكل حقن .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أن علاج الجلطات الدماغية اصبح اسهل واسرع وتوفره الدولة بالمجان ، موضحا أن تكلفة الحقنة  11 ألف جنيه ، تتحمل تكلفتها الدولة .

وأشار إلى أنه من الضروري أن يصل المريض خلال ٤ ساعات من حدوث الجلطة ، موضحا ان الجلطات الدماغية ثاني اكثر سبب للوفاة عالميا .  

وأوضح ، أن أعراض الجلطات الدماغية هي عبارة عن تنميل مفاجيء في الاطراف ، وفقدان التوزان ، وعدم القدرة على النطق والتلعثم .

هاني جميعة هذا الصباح جلطات الدماغ فضائية اكسترا نيوز وزارة الصحة بالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

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