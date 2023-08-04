خبير: كليات القمة لا تضمن توفير فرص عمل ويجب توافر النضج الأبوي

قال الدكتور طارق إلياس ، خبير التنمية البشرية إن النضج العائلي يساعد الطلاب على الالتحاق للكليات التي تناسب مهاراتهم، موضحا أن الأب والأم لابد أن يكونا ناضجين وفاهمين أن المجموع ليس معناه كليات قمة فقط.

وأضاف " إلياس " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن كليات القمة ليس من الشرط أن تسمح لكل خريجيها بفرص عمل قائمة ، وفي بعض الأحيان اوائل الثانوية العامة يجدون صعوبة في التفوق بها .

وتابع " الياس " ، أن مجموع الثانوية العامة لا يحدد مصير الانسان ، وهناك فرق لحب المجال والشغف فيه ، ولابد من ان يتوافر النضج عند الاباء لتركهم لاختيار مجالهم .

ونصح الطلاب بضرورة استغلال فترة الصيف في التدريب العملي على المجال الدراسي ، ليكون مؤهل لسوق العمل عند التخرج .

