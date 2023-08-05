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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد حمادة: تصاعد اليمين المتطرف الإسرائيلي يزيد من حدة التوترات.. فيديو

الصحفي محمد حمادة
الصحفي محمد حمادة

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، إن الشأن الفلسطيني دائم التطور، وهناك سلسلة جديدة من العمليات الإسرائيلية الاستفزازية على الجانب الفلسطينى مع تصاعد اليمين المتطرف .

وأضاف الكاتب الصحفي محمد حمادة ، خلال لقائه لبرنامج "صباح البلد" والمذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ان هناك محاولة جديدة لتهجير الفلسطنين ، وانشاء بؤر استيطانية جديدة ، وتصاعد عمليات الصدام .

وتابع ، ان اليمين المتطرف الاسرائيلي لا يعترف بلغة الحوار ولا يتحدث الا بالقوة ، وتسليح البؤر الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل .

 

أحمد حمدي البؤر الاستيطانية الشعب الفلسطينى الأعزل الكاتب الصحفي أحمد حمدي برنامج صباح البلد الشعب الفلسطيني

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