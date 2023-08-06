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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال.. وسر رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه بالأهلي|أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

لكم مرحلة خاصة بالتنسيق | التعليم العالي توجّه رسالة لهؤلاء الطلاب

أكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالتعليم العالي، أن  الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهم مرحلة خاصة بهم في التنسيق بعد تنسيق الثانوية العامة . 

 

‏سفينة غارقة .. كشف أثري جديد على شواطئ العلمين

‏سفينة غارقة وجرار من الفخار هذا ما اكتشفته البعثة الأثرية المصرية أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع غارقة في البحر المتوسط والذي يبعد 650 مترًا من شاطئ العلمين، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

طلب مارسيل كولر.. تعرف على سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

‏جدل واسع على منصات السوشيال ميديا، بعد قرار مفاجئ من النادي الأهلي، برحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي

 

سبب اشتعال النيران بديوان الأوقاف.. مسئول بالوزارة يكشف مفاجأة

كشف أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، آخر مستجدات حريق مبنى ديوان وزارة الأوقاف بوسط البلد.

 

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

 

1600 ميجا .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشان تخفيف الأحمال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تطورًا إيجابيًا في ملف انقطاع التيار الكهربائي في مصر.

 

نبيل نعيم : الإخوان طلبوا من شقيق الظواهري استقرار تنظيم القاعدة بسيناء

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصلت مع محمد، شقيق أيمن الظواهري، وطلبوا منه أن يأتي بتنظيم القاعدة كله ويستقروا في سيناء حتى تدخل إسرائيل لتقاوم الإرهاب وبعدها تستولي على سيناء.

 

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يدعمان اللاعبة منة الله عصام بمعدات رياضية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة أبو العينين للعمل الخيري للاعبة منة الله عصام بأدوات ومعدات رياضية.

 

تعليمات .. نكشف حقيقة ترخيص الكارو والحنطور | فيديو

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري حقيقة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا عن ترخيص "الكارو والحنطور ". 

أحمد موسى الكهرباء سيد عبد الحفيظ التعليم اخبار التوك شو

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