عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

صدى البلد

تمر مصر حاليا بتغيرات غير مسبوقة في الطقس وارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، حيث تستمر الأجواء الرطبة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة على جميع المحافظات.

ارتفاع درجات الحرارة 

ذروة الارتفاع 

وتشهد البلاد، اليوم الأحد، ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث إنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 42 درجة مئوية، وتظل فرص الأمطار على مناطق من أقصى الجنوب (حلايب- شلاتين- أبو سمبل- أسوان- بحيرة ناصر)، وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على تلك المناطق.

txt

مفاجأة من الأرصاد حول حالة الطقس.. وآخر أسعار الذهب والدولار والعملات|أخبار تهمك

txt

أهم الأخبار|مكان وجود المستندات بعد حريق وزارة الأوقاف.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة.. ورسالة مؤثرة لـ مي كساب بعد وفاة والدها

وتسيطر 4 ظواهر جوية على حالة الطقس اليوم الأحد 6 أغسطس في مصر، حيث انتشار الشبورة المائية نهارا، وسط نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد، ويسيطر منخفض الهند الموسمي الذي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعًا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

الظواهر الجوية اليوم 

أمطار أغسطس 

ولفتت الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس جنوب الصعيد، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، لذلك تؤثر على المناطق الجنوبية بمصر، موضحة أن الأمطار من الممكن أن تكون رعدية على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل ومحافظة الوادي الجديد، والسحب الرعدية تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح وبالتالي إثارة الرمال والأتربة على نفس المناطق.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لـ شهر أغسطس 2023، حيث أشارت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد عن مفاجئة غير متوقعة، عن ازدياد السحب الممطرة في الكثير من المناطق.

وكشفت الأرصاد الجوية أن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار خلال شهر أغسطس أقصى جنوب الصعيد وجنوب البلاد، وتسجل هذه المناطق أعلى درجات الحرارة، حيث تصل إلى 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

كما أعلنت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لـ الموجة الحارة على كافة الأنحاء خلال شهر أغسطس، وأرجعوا تغير حالة الطقس في مصر إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهر أغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبين خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، وأن فترات الليل تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب التواجد بالقرب من أماكن التهوية والتكييف مع هذه الموجات خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

الأقمار الصناعية 

الحزام المداري

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ـ منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" قالت فيه إنه منذ أيام شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد أمطار خفيفة ورعدية أحيانا وتسأل الكثير من متابعينا: هل هذا طبيعي ؟؟ وكيف يحدث هذا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة ‼

وأوضحت أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عاما بعد عام، ويرجع ذلك إلى الحزام المداري، والحزام المداري: هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة.

وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول،  ويؤدي تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي الي تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي الي سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا( منابع النيل). 

وخلال هذا التوقيت من العام الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار، ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لا تتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.

الهيئة العامة للأرصاد 

ارتفاع الرطوبة 

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يمثل ذروة ارتفاع الحرارة، والتي تصل لـ 39 درجة مئوية، وبسبب نسب الرطوبة بالجو تكون درجات الحرارة المحسوسة نحو 43 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع يشمل أغلب المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

txt

بريطانيا تحذر من مخاوف تضخم أسعار الغذاء بعد تضرر المحاصيل بسبب الطقس

txt

انخفاض تدريجي|الأرصاد تكشف عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس


وأضافتأن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، ولكن ذروة ارتفاع الرطوبة تكون فترات الليل، وبالتالي تظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية.

الدكتورة  منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27.
  • الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة.
  • مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.
  • سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
  • قنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
  • أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30.
درجات الحرارة 
الحرارة درجات الحرارة الطقس درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الاحد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 6 أغسطس التغيرات المناخية الأمطار الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

موضوعات متعلقة

بحوث الثروة السمكية: ارتفاع درجات الحرارة من أسباب نفوق أسماك الإسكندرية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت.. والطقس يعود للتحسن غدا الاثنين

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وتحذر من الرمال والأتربة| فيديو

ارتفاع درجات الحرارة السبب.. خروج عربات قطار شحن عن مسارها في مولدوفا الأوكرانية

ترشيحاتنا

أمان وزيادة بعدد السفن.. مدير إدارة الكراكات يوضح مميزات ازدواج قناة السويس|فيديو

إعلان عاجل من روسيا بشأن ضم أراض أوكرانية جديدة

مهام محددة.. تفاصيل لقاء خالد بيبو مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

اليونيسيف: انخفاض 50%؜ بمعدل الفقر العالمي بإستكمال جميع طلاب العالم المرحلة الثانوية

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ