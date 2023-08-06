أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

تمر مصر حاليا بتغيرات غير مسبوقة في الطقس وارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، حيث تستمر الأجواء الرطبة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة على جميع المحافظات.

ارتفاع درجات الحرارة

ذروة الارتفاع

وتشهد البلاد، اليوم الأحد، ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث إنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 42 درجة مئوية، وتظل فرص الأمطار على مناطق من أقصى الجنوب (حلايب- شلاتين- أبو سمبل- أسوان- بحيرة ناصر)، وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على تلك المناطق.

وتسيطر 4 ظواهر جوية على حالة الطقس اليوم الأحد 6 أغسطس في مصر، حيث انتشار الشبورة المائية نهارا، وسط نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد، ويسيطر منخفض الهند الموسمي الذي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعًا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

الظواهر الجوية اليوم

أمطار أغسطس

ولفتت الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس جنوب الصعيد، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، لذلك تؤثر على المناطق الجنوبية بمصر، موضحة أن الأمطار من الممكن أن تكون رعدية على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل ومحافظة الوادي الجديد، والسحب الرعدية تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح وبالتالي إثارة الرمال والأتربة على نفس المناطق.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لـ شهر أغسطس 2023، حيث أشارت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد عن مفاجئة غير متوقعة، عن ازدياد السحب الممطرة في الكثير من المناطق.

وكشفت الأرصاد الجوية أن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار خلال شهر أغسطس أقصى جنوب الصعيد وجنوب البلاد، وتسجل هذه المناطق أعلى درجات الحرارة، حيث تصل إلى 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

كما أعلنت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لـ الموجة الحارة على كافة الأنحاء خلال شهر أغسطس، وأرجعوا تغير حالة الطقس في مصر إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهر أغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبين خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، وأن فترات الليل تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب التواجد بالقرب من أماكن التهوية والتكييف مع هذه الموجات خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

الأقمار الصناعية

الحزام المداري

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ـ منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" قالت فيه إنه منذ أيام شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد أمطار خفيفة ورعدية أحيانا وتسأل الكثير من متابعينا: هل هذا طبيعي ؟؟ وكيف يحدث هذا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة ‼

وأوضحت أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عاما بعد عام، ويرجع ذلك إلى الحزام المداري، والحزام المداري: هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة.

وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول، ويؤدي تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي الي تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي الي سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا( منابع النيل).

وخلال هذا التوقيت من العام الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار، ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لا تتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.

الهيئة العامة للأرصاد

ارتفاع الرطوبة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يمثل ذروة ارتفاع الحرارة، والتي تصل لـ 39 درجة مئوية، وبسبب نسب الرطوبة بالجو تكون درجات الحرارة المحسوسة نحو 43 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع يشمل أغلب المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.



وأضافتأن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، ولكن ذروة ارتفاع الرطوبة تكون فترات الليل، وبالتالي تظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27.

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30.