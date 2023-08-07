تنسيق الجامعات 2023 .. شروط القبول بكليات التجارة للشعبة الإنجليزية

تنسيق الجامعات 2023 ، يسعى طلاب الثانوية العامة 2023 للجوء إلى البرامج الجديدة في تنسيق الجامعات 2023 لمواكبة سوق العمل وتلاحظ كل عام قبول أعداد كبيرة في كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وحسب شروط شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2022- 2023، للطلاب المقبولين بالكلية، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى:-



- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول، بحيث تكون نسبة الدرجة الحاصل عليها الطالب 60 % إذا كانت اللغة الانجليزية هى الأولى، وإذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية فيشترط أن تكون 70 % أو ( C ) على الأقل إذا كان الطالب حاصلا على أحد الشهادات الأجنبية المعادلة.

- أولوية القبول فى البرنامج للطلاب المرشحين من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية فى حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الاعتباري للطالب ( مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية )، وفى حالة تساوى المجموع الاعتبارى تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى فى اللغة الانجليزية.

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية.

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.

كما أعلنت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية شروط القبول بوحدة التعليم باللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2022 / 2023، والتي تضمنت معايير خاصة بدرجات الثانوية العامة واللغة الإنجليزية ونسبة المقبولين من نظام الانتظام.

شروط الالتحاق بـ«تجارة إنجليزي» في الإسكندرية



ونرصد خلال السطور التالية، شروط القبول في كلية تجارة إنجليزي في جامعة الإسكندرية، بحسب ما أقره الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

1- ألا تقل نسبة نجاح الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية العامة عن 80%.

2- يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية تنازليا على أساس مجموع اعتباري يتكون من «مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الأجنبية بالكامل»، ويتم اختيار الطلاب المقبولين في حدود 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام فقط بالكلية.

3- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية المنتظمين فقط، تطبق عليهم نفس القاعدة الواردة في البندين 1 و2 أعلاه.

4- يقبل طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية «انتظام»، بشرط ألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة «American Diploma» عن «B»، وألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة «IGCSE» عن «B».

5- لا يجوز تجاوز الترتيب الوارد بكل فئة عند اختيار الطلاب المقبولين.

6- يلتزم الطلاب المقبولين بالتسجيل وسداد المصروفات بالكامل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وفي حالة عدم الالتزام يستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائمة.

7- في حالة الاعتذار أو عدم سداد المصروفات الدراسية في المدة المحددة يتم الاتصال بالطلبة الواردة أسمائهم في قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباري.

نظام الدراسة في كلية التجار بجامعة الإسكندرية



وتبلغ مدة الدراسة بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية 4 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، حيث يجب أن ينهي الطالب 136 ساعة معتمدة كحد أدنى لنيل شهادة البكالوريوس.