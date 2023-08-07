مدبولي: المشروعات مع الأردن لن تتم إلا بربط الدولتين ببنية أساسية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، كلمة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ، اليوم ، الإثنين .

وفيما يلي أبرز العناوين :

تقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته اليوم مع نظيره الأردني، بخالص الشكر على حفاوزة الإستقبال وكرم الضيافة فى الأردن.

معقبا: “أرحب بكل ما شرحته اليوم من نقاشات قمنا بها فى اللجنة الأردنية المصرية المشتركة فى الدورة 31”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتم النظر إلى تطوير العلاقة الإستراتيجية بين الأردن و مصر في مشروعات جديدة، مثل الطاقة الجديدة و المتجددة، و طاقة الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء، و العديد من المشروعات التي تحقق الإستفادة المشتركة لبلدينا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه تطرق اليوم للحديث مع نظيره الأردني حول مشروعات ربط الكهرباء، وهناك خط كهرباء يربط بين البلدين قدرته الآن 550 ميجا، ومن المقرر أن يصل لـ2000 ميجا على مراحل، لتيسير مده إلى دول أخرى.