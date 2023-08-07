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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: المشروعات مع الأردن لن تتم إلا بربط الدولتين ببنية أساسية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، كلمة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ، اليوم ، الإثنين . 

وفيما يلي أبرز العناوين :  

 

رئيس الوزراء : تغلبنا على عقبات كثيرة في اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

 

تقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته اليوم مع نظيره الأردني، بخالص الشكر على حفاوزة الإستقبال وكرم الضيافة فى الأردن.

معقبا: “أرحب بكل ما شرحته اليوم من نقاشات قمنا بها فى اللجنة الأردنية المصرية المشتركة فى الدورة 31”.

 

مدبولي: المشروعات الجديدة لن تتم إلا من خلال ربط الدولتين بشبكة بنية أساسية

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتم النظر إلى تطوير العلاقة الإستراتيجية بين الأردن و مصر في مشروعات جديدة، مثل الطاقة الجديدة و المتجددة، و طاقة الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء، و العديد من المشروعات التي تحقق الإستفادة المشتركة لبلدينا.

 

مدبولي: نخطط لتقوية النقل البري والبحري مع الأردن لتسهيل انتقال الصادرات

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه تطرق اليوم للحديث مع نظيره الأردني حول مشروعات ربط الكهرباء، وهناك خط كهرباء يربط بين البلدين قدرته الآن 550 ميجا، ومن المقرر أن يصل لـ2000 ميجا على مراحل، لتيسير مده إلى دول أخرى.

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