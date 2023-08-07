رئيس الوزراء : تغلبنا على عقبات كثيرة في اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

تقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته اليوم مع نظيره الأردني، بخالص الشكر على حفاوزة الإستقبال وكرم الضيافة فى الأردن.

معقبا: “أرحب بكل ما شرحته اليوم من نقاشات قمنا بها فى اللجنة الأردنية المصرية المشتركة فى الدورة 31”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “كل ما تناقشنا به تعتبر مشروعات مهمة جدا لبلدينا، وتأتي فى إطار الروابط الإستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية ومصر قيادة وحكومة وشعبا”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “تغلبنا على الكثير من العقبات من خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة”.