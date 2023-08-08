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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي ومواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية
حملات تموينية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط (30) شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع الشوربجى بمنوف قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم ضبط محطة تموين سيارات بناحية دبركى بمركز منوف لعدم الانتظام فى تدوين المواد البترولية فى سجل (21) بترول والتلاعب فى كمية قدرها 7 آلاف و300 لتر مواد بترولية بقصد الإستيلاء على المال العام .


جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على عدد من المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .

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وأشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير(199) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوع ما بين (87) محضر مخالفات مخابز و (112) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .


ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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