نداء عاجل من السعودية لرعاياها في كوريا

وجهت سفارة السعودية في جمهورية كوريا نداءا عاجلا الي جميع رعاياها في كوريا، بضرورة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الأسبوع.

وأهابت السفارة في بيانها لمواطنيها بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بحسب صحيفة سبق السعودية .

كانت اليابان ألغت مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم (الثلاثاء)، مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطارٍ غزيرة ورياحٍ قوية، صوب الغرب ببطءٍ بعد أيامٍ من اجتياحه أوكيناوا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان.

ومن المتوقع أن يصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.