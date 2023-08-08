القاصد يكرم الطلاب العرب المتدربين بجامعة المنوفية

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، طلاب الجامعات العربية الذين تستضيفهم الجامعة للتدريب في إطار تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية ، وذلك ضمن فعاليات الملتقي العربي الثامن والعشرين لتبادل تدريب طلاب الجامعات صيف 2023 ، وذلك توطيداً لأواصر التعاون والتآخي بين الجامعات العربية ،حضر اللقاء الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب ، وتسليمهم شهادات إتمام التدريب العملي بكليات الجامعة والذي استمر علي مدار شهر ، حيث استقبلت الجامعة خلال شهر يوليو 19 طالب وطالبة من جامعات العراق والأردن واليمن وفلسطين تلقوا تدريبا مكثفا بكليات ومعامل الجامعة .

ورحب القاصد بالطلاب ووجه لهم التهنئة علي إتمام فترة التدريب ، مؤكداً أن جامعة المنوفية ترحب دائماً بأبنائها من الجامعات العربية وتفتح أبوابها لهم لتبادل المعرفة والخبرات والثقافات بين شعوب الوطن العربي ، مشيراً إلى أن تبادل طلاب الجامعات العربية يتيح الفرصة للتدريب في جميع التخصصات منها الطب ، الهندسة ،الصيدلة ،التمريض ،التجارة ،الإقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وغيرها من من البرامج المتاحة في مختلف كليات الجامعة

وأعرب القاصد ، عن سعادته باستضافة الطلاب العرب للتدريب فى كليات الجامعة، موضحا أن التبادل الطلابي يعزز روح الأخوة بين أبناء الوطن العربي، كما أن زيادة برامج التدريب بين الجامعات يساهم في خلق نوع من التعاون و التكامل بين الجامعات العربية في الأنشطة العلمية والثقافية والفنية لطلبة الجامعات العربية، كما يساهم في إكساب الطلاب معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ، بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى و يمد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين لصناعة برامج دولية مشتركة.

كما توجه الطلاب بالشكر لرئيس الجامعة ونائبي رئيس الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة الذين قاموا بمساعدتهم وتسهيل إقامتهم وتدريبهم ، مؤكدين علي أنهم تلقوا تدريبا مميزا بكليات ومعامل جامعة المنوفية وان محافظة المنوفية كانت وطنا آمنا لهم تلقوا به كافة أشكال الرعاية والإهتمام من أهلها والعاملين بالجامعة .

وقام طلاب الجامعات العربية بإهداء دروعا تذكارية من جامعاتهم لرئيس الجامعة.ونائب رئيس الجامعة للطلاب.