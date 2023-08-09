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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

صدى البلد

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى، نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميدا لكلية الطب جامعة القاهرة.

الدكتور تيسير حسن عبد الحميد سليمان، عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.

الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، عميدا لكلية الحقوق جامعة أسيوط.

الدكتور وجدى رفعت فريد نخلة، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

الدكتور مجدى السيد محفوظ بدران، عميدا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.

الدكتورة ناهد محمد محمود غنيم، عميدا لكلية التربية جامعة المنوفية.

الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض، عميدا لكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس.

الدكتور عاطف إبراهيم عبد الباقى محمد حسانين، عميدا لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد.

الدكتور إلهامى على عبد العزيز ترابى، عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور.

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