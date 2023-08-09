أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إذا نسيت رمز مرور آيفون iPhone الخاص بك، فسيصبح جهازك مغلقا ولن تتمكن من الوصول إلى جميع بياناتك الشخصية المحفوظة عليه، وبشكل خاص لن تتمكن من فتح هاتف آيفون إذا لم تقم بتمكين ميزة معرف الوجه Face ID.



يعد تطبيق تليجرام Telegram، أحد أفضل برامج المراسلة الفورية المشفرة الموجودة في السوق، ولكن إذا لم يكن يستخدمه معظم الأشخاص في دائرة معرفتك، فلن تجد من تراسله عبر التطبيق ولن يكون ذا فائدة كبيرة حينها.



مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم، يعد واتساب WhatsApp أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعا حول العالم، وتتزايد شعبيته كل يوم نظرا لاستخدامه على نطاق واسع، يظل التطبيق هدفا رئيسيا للمتسللين، الذين يحاولون بانتظام اقتحام حسابات المستخدمين للإضرار بخصوصياتهم.



قالت شركة "ميتا" إنها ستُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة SMS في فيسبوك ماسنجر، وستتخلي عن محاولة أن يكون تطبيقها مخصصا لإدارة الرسائل القصيرة بداية من يوم 28 سبتمبر 2023، مما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر كتطبيق افتراضي لاستقبال الرسائل النصية القصيرة لن يتمكنوا بداية من شهر أكتوبر المقبل من إرسال أو استقبال الرسائل النصية عبر Messenger وسيتعين عليهم التبديل إلى تطبيق آخر.



كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي بالأسواق العالمية والتي تندرج تحت فئة الهواتف الرائدة المنافسة لأجهزة سامسونج ذات الشاشة المطوية، ويتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.



مع استخدام الكثير منا الهواتف الذكية، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث هو إسقاط هاتفك عن طريق الخطأ في الماء، لذا بدلا من محاولة إنقاذ الهاتف عند وقوعه في الماء بالطرق التقليدية، مثل هزه بقوة لمحاولة إخراج قطرات الماء العالقة بالداخل، لابد من معرفة ماذا تفعل عند حدوث ذلك؟، فهناك فرصة كبيرة في إنقاذه، وبدء تشغيل الهاتف مرة أخرى.



أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء.. Star Trek: Resurgence هي لعبة مغامرات بأسلوب السرد الروائي وتضم خيارات الحوار وبناء العلاقات والاستكشاف، إلى جانب تقمص الأدوار القائم على الحوار والقصص الفرعية الغنية، تدور أحداثها في الكون الخيالي.