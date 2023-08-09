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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بدون رمز أو Face ID.. إزاي تفك قفل آيفون لو نسيت الباسوورد

 

إذا نسيت رمز مرور آيفون iPhone الخاص بك، فسيصبح جهازك مغلقا ولن تتمكن من الوصول إلى جميع بياناتك الشخصية المحفوظة عليه، وبشكل خاص لن تتمكن من فتح هاتف آيفون إذا لم تقم بتمكين ميزة معرف الوجه Face ID. 

 

في ثوان.. أسهل الطرق لحذف حساب تليجرام نهائيا


يعد تطبيق تليجرام Telegram، أحد أفضل برامج المراسلة الفورية المشفرة الموجودة في السوق، ولكن إذا لم يكن يستخدمه معظم الأشخاص في دائرة معرفتك، فلن تجد من تراسله عبر التطبيق ولن يكون ذا فائدة كبيرة حينها.


لو واتساب مخترق.. إليك ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك؟


مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم، يعد واتساب WhatsApp أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعا حول العالم، وتتزايد شعبيته كل يوم نظرا لاستخدامه على نطاق واسع، يظل التطبيق هدفا رئيسيا للمتسللين، الذين يحاولون بانتظام اقتحام حسابات المستخدمين للإضرار بخصوصياتهم.


بعد إلغائها على ماسنجر.. تقدر تفعل رسايل SMS على هذه التطبيقات


قالت شركة "ميتا" إنها ستُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة SMS في فيسبوك ماسنجر، وستتخلي عن محاولة أن يكون تطبيقها مخصصا لإدارة الرسائل القصيرة بداية من يوم 28 سبتمبر 2023، مما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر كتطبيق افتراضي لاستقبال الرسائل النصية القصيرة لن يتمكنوا بداية من شهر أكتوبر المقبل من إرسال أو استقبال الرسائل النصية عبر Messenger وسيتعين عليهم التبديل إلى تطبيق آخر.


هونر تتحدى سامسونج بـ هاتف قابل للطي رخيص.. مواصفاته خيالية


كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي بالأسواق العالمية والتي تندرج تحت فئة الهواتف الرائدة المنافسة لأجهزة سامسونج ذات الشاشة المطوية، ويتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.

 

لإنقاذ هاتفك.. تعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟


مع استخدام الكثير منا الهواتف الذكية، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث هو إسقاط هاتفك عن طريق الخطأ في الماء، لذا بدلا من محاولة إنقاذ الهاتف عند وقوعه في الماء بالطرق التقليدية، مثل هزه بقوة لمحاولة إخراج قطرات الماء العالقة بالداخل، لابد من معرفة ماذا تفعل عند حدوث ذلك؟، فهناك فرصة كبيرة في إنقاذه، وبدء تشغيل الهاتف مرة أخرى.

 

لمحبي الأكشن.. أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء على بلايستيشن والكمبيوتر


أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء.. Star Trek: Resurgence هي لعبة مغامرات بأسلوب السرد الروائي وتضم خيارات الحوار وبناء العلاقات والاستكشاف، إلى جانب تقمص الأدوار القائم على الحوار والقصص الفرعية الغنية، تدور أحداثها في الكون الخيالي.

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أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

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