أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن وبشرى من الأرصاد| أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 10-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2153 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17260 جنيه.



سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.98 جنيه للبيع، 33.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.44 جنيه للبيع، و39.26 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.64 جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تنخفض فى معظم أنحاء الجمهورية، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على توزيع رطوبة الهواء، مشيرة إلى أن هناك نشاطاً للرياح ليلاً فى معظم محافظات الجمهورية، مما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا الإنخفاض مستمر حتي مطلع الأسبوع القادم، وتسجل العظمي نهارا على القاهرة الكبري فى الظل ما بين الـ33 والـ34 درجة، و35 و36 درجة مئوية للمحسوسة، موضحة أن الأجواء أستقرت وتحسنت بشكل كبير، ومع الأسبوع القادم ترتفع درجة فقط، وترجع مرة أخري إلى درجات حرارة حول المعدل.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام ودعنا منخفض الهند الموسمي، ولكن من الوارد أنه يأثر علينا مرة أخري، لأننا مازلنا فى شهر أغسطس، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة، ولكن درجات الحرارة مستمرة معنا هذه الأيام ولعدة أيام أخري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية 35 -24

الغردقة 41 -30

أسوان 43 - 29

سوهاج 41 - 27

المنيا 37- 23