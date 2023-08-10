عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أماني السويسي تطرح أغنية كنت أتمنى

صدى البلد

طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي على طريقة الفيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية المنفردة، أغنية "كنت أتمنى" حصرياً على اليوتيوب.

 

خالفت أماني السويسي بأغنية "كنت أتمنى" التوقعات حيث طرحت عملاً غنائياً درامياً في عز فصل الصيف في الوقت الذي يشهد الصيف أعمالاً غنائية ايقاعية ومقسوم.

 

أغنية "كنت اتمنى" من اللون الغنائي الدرامي وجاءت باللهجة المصرية، وسلطت الضوء على إشكالية أنانية الرجل في علاقته العاطفية في شريكة حياته.

بسبب أغنية أحلى حاجة فيكي أيمن بهجت قمر يسخر من عمرو مصطفى

كواليس أغنية ماجدة الرومي "عندما ترجع بيروت"

صُورت أغنية "كنت اتمنى" على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج فادي حداد.

 

من جهتها، أعربت اماني السويسي عن سعادتها بصدور أغنية "كنت اتمنى" الني قدمتها بإحساس، مشددةً على أنها من الأغنيات القريبة جداً لها.

 

أغنية "كنت اتمنى" من كلمات هاني صارو والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

 

أعمالها الغنائية أحمد زعيم الفنانة التونسية اللهجة المصرية الفيديو كليب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

بيراميدز يواصل خطف صفقات الزمالك ويضم نجم فيوتشر

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية .. تفاصيل

الدعاء للميت بدخول الجنة.. المشاركة في جنازته والوقوف على قبره

أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات

1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

أشرف صبحي يتابع منشآت المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

12 نصيحة تحافظ بها على أجهزتك الكهربائية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة| انفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ