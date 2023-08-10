أماني السويسي تطرح أغنية كنت أتمنى

طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي على طريقة الفيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية المنفردة، أغنية "كنت أتمنى" حصرياً على اليوتيوب.

خالفت أماني السويسي بأغنية "كنت أتمنى" التوقعات حيث طرحت عملاً غنائياً درامياً في عز فصل الصيف في الوقت الذي يشهد الصيف أعمالاً غنائية ايقاعية ومقسوم.

أغنية "كنت اتمنى" من اللون الغنائي الدرامي وجاءت باللهجة المصرية، وسلطت الضوء على إشكالية أنانية الرجل في علاقته العاطفية في شريكة حياته.

صُورت أغنية "كنت اتمنى" على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج فادي حداد.

من جهتها، أعربت اماني السويسي عن سعادتها بصدور أغنية "كنت اتمنى" الني قدمتها بإحساس، مشددةً على أنها من الأغنيات القريبة جداً لها.

أغنية "كنت اتمنى" من كلمات هاني صارو والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.