السعودية.. قرار عاجل يخص السيارات المستعملة

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بناء علي التعديلات التي أجرتها على اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، بالسماح باستيراد قطع الغيار الرئيسية المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، وذلك بعدما كانت جميعها محظوراً استيرادها مسبقاً.

اللائحة المعمول بها حاليا تنص على حَظر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة للسيارات، لكن اللائحة المعدلة التي تدخل حيز التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما استثنت قطع الغيار الرئيسية المستعملة للسيارات أو المركبات.

وتضمنت اللائحة المعدلة أنه يُحظَر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسية مثل الأبدان (الهيكل)، والمحرِّك (الماكينة)، وعلبة التروس الفرقية (الدفرنس)، وصندوق التروس، شريطة أن تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورّد بالمطابقة لهذه القطع.

وأفادت اللائحة المعدلة بأنها تسري على كل مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات.