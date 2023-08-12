6 زلازل.. هذا ماحدث في دولة عربية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا ، تسجيل 6 هزات أرضية ضعيفة الشدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.6و3.5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان المركز ، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة السادسة و24 دقيقة من صباح اليوم 4 هزات في تركيا، توزعت بين اثنتين شمال شرق أضنة بقدر 3.5و2.5 درجة،

وواحدة شمال غرب الرقة بنحو 201 كليومتر بقدر 2.8درجة، وواحدة شمال حلب بنحو 242 كيلومترا بقدر 2.5درجة.

وأضاف المركز في بيانه: إنه تم رصد هزة في الشواطئ اللبنانية جنوب غرب طرطوس بنحو 51 كيلو مترا وبقدر 1.6درجة، وهزة في لواء اسكندرون شرق أضنة بنحو 84 كيلو مترا وبقدر 1.8درجة.