الإمارات تمنع إسرائيليين من دخول أراضيها

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن السلطات الإماراتية منعت نحو 170 راكبا "إسرائيلياً" كانوا على متن خطوط "ويز إير" الآتية من مطار بن غوريون من دخول الإمارات.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن إذاعة "كان" قولها أن السلطات وضعت ركاب الرحلة في مكان جانبي بناء على تعليمات سلطات المطار.

ونوهت صحيفة الي أنه بعد نحو 5 ساعات من الانتظار في مطار أبو ظبي، سمحت السلطات الإماراتية لعشرات "الإسرائيليين" بدخول أراضيها.

كما أشارت الصحيفة الي تصريحات القنصل "الإسرائيلي" في أبو ظبي قوله ، أنه "لم يسمح لهم خلال الساعات الخمس بدخول البلاد، بسبب خلل في نظام إصدار التأشيرات".

يذكر أن الإمارات وإسرائيل تسيّران يوميا عددا من الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين، وذلك منذ التوقيع في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.